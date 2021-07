La mise à jour du Trackinsight Global ETF Survey 2021 révèle des fortunes diverses pour Vanguard

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en...

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. La mise à jour révèle que le marché nord-américain, qui a atteint 5,800 milliards de dollars d'actifs sous gestion au premier trimestre 2021, a connu une croissance principalement dominée par Vanguard qui a capté 95 milliards de dollars au cours du trimestre. Sur le marché européen, iShares a capté 19,6 milliards de dollars au cours de la même période.

Pour lire l'article complet, continuer ici.

Pour les résultats complets, la recherche et les tableaux de classement mis à jour, visitez : https://www.trackinsight.com/global-etf-survey-2021/

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :