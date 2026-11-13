La ministre japonaise des Finances promet de prendre des mesures alors que le yen franchit la barre des 160

Le gouvernement japonais réagira de manière appropriée à la volatilité des devises, a déclaré vendredi la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, réitérant son avertissement alors que le yen a brièvement franchi le seuil clé des 160 yens pour un dollar.

« Les mouvements récents sur le marché des changes ont été unilatéraux et rapides », a déclaré Mme Katayama lors d’une conférence de presse régulière. « Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Trésor américain et à réagir de manière appropriée », a-t-elle ajouté.

Le yen a chuté jusqu’à 160,03 pour un dollar, franchissant la barre des 160 pour la première fois depuis début septembre, à la suite d’une réévaluation « belliciste » de la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les propos de Mme Katayama font suite à un avertissement similaire lancé jeudi par le haut responsable des affaires monétaires Atsushi Mimura, qui a déclaré qu’il était « trop tôt pour oublier » l’intervention de cet été.

Le Japon a procédé à ses dernières interventions sur trois jours, entre le 30 juillet et le 3 août, dépensant un montant record de 15 400 milliards de yens (96,47 milliards de dollars), alors que la devise japonaise atteignait son plus bas niveau en 40 ans, à près de 164 yens pour un dollar.

Le rapport trimestriel de la Banque fédérale de réserve de New York sur les opérations sur le marché des changes, publié jeudi, indique qu’elle a acheté 79,4 milliards de yens sur le marché au comptant le 31 juillet, en vendant des euros provenant du Fonds de stabilisation des changes.

Il s’agissait de la première intervention américaine d’achat de yens depuis 1998, et le rapport a montré que Washington avait agi de concert avec Tokyo pour soutenir la devise japonaise.

(1 $ = 159,6400 yens)