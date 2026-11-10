La mesure fiscale sur l'impôt des milliardaires, soumise au vote en Californie, a été rejetée

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* Cette mesure visait à instaurer un prélèvement unique de 5 % sur le patrimoine de 250 milliardaires

* Les recettes auraient été principalement affectées au secteur de la santé

* Le gouverneur démocrate Gavin Newsom s'est opposé à cette mesure

par Ann Saphir et Peter Henderson

Un impôt sur les milliardaires, défendu par le sénateur américain Bernie Sanders et d’autres progressistes comme un remède aux inégalités économiques et un modèle potentiel pour le reste du pays, a été rejeté en Californie, ont annoncé lundi les médias américains.

Les partisans de la proposition 40 avaient estimé qu’elle permettrait de générer 100 milliards de dollars de recettes, dont la majeure partie aurait été affectée à des programmes de santé afin de compenser les coupes budgétaires fédérales destinées à financer les allègements fiscaux adoptés l’année dernière dans le cadre du “One Big Beautiful Bill” du président Donald Trump. Ces allègements fiscaux, qui profitent largement aux particuliers fortunés et aux intérêts des entreprises, ont été adoptés au Sénat américain avec le seul soutien des républicains.

L’échec de l’impôt sur les milliardaires porte un coup dur à l’aile gauche du Parti démocrate, alors même que les démocrates ont remporté une majorité décisive dans les deux chambres du Congrès lors d’élections de mi-mandat qui ont constitué un véritable camouflet pour Trump et ses politiques.

Les partisans de la proposition 40, qui visait les actions, les obligations et les actifs d’entreprise plutôt que les revenus du travail, estimaient qu’elle avait de bonnes chances d’être adoptée dans un État où les listes électorales favorisent les démocrates par rapport aux républicains dans une proportion de près de deux contre un.

Mais le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, candidat probable à l’investiture présidentielle du Parti démocrate en 2028, s’est prononcé contre cette mesure, arguant que la Proposition 40 se retournerait contre elle à long terme en créant un climat défavorable aux entrepreneurs de la haute technologie en pleine ascension sociale.

Son opposition et les divisions au sein de la direction du parti ont entraîné un affaiblissement du soutien initial à la mesure à l’approche du vote.

Les opposants ont fait valoir que cet impôt inciterait les ultra-riches à quitter l’État, emportant avec eux leurs impôts sur le revenu et leurs entreprises créatrices d’emplois, et dissuaderait d’emblée les entrepreneurs de créer leur start-up en Californie.

Les syndicats étaient également divisés. Les milliardaires ont déboursé plus d’un quart de milliard de dollars pour financer des publicités présentant la mesure comme la porte ouverte à une fiscalité plus agressive pour tous les Californiens et comme une menace pour leurs plans d’épargne-retraite.

Ces arguments ont peut-être trouvé un écho à un moment où la hausse des prix de l’essence et les inquiétudes liées au pouvoir d’achat ont plongé une grande partie du pays dans un climat économique morose .

Le cofondateur de Google, Sergey Brin, et au moins 11 autres milliardaires ont versé au total 269 millions de dollars à un comité d’action politique appelé “Building a Better California”, qui a à son tour investi plus de 300 millions de dollars dans des campagnes s’opposant à la proposition 40.

Le futur président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, a toutefois indiqué que l’imposition des plus riches restait un objectif central pour l’ensemble du Parti démocrate.

“La commission redoublera d’efforts pour s’assurer que les milliardaires paient leur juste part et pour que les fraudeurs fiscaux soient tenus de rendre des comptes”, a-t-il déclaré dans un communiqué du 4 novembre exposant les priorités de la commission.