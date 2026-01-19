La menace de Trump sur le Groenland remet Europe Inc dans le collimateur des droits de douane

Trump menace d'augmenter les droits de douane sur certains produits de l'UE à partir du 1er février

Selon des diplomates, l'UE se prépare à prendre des mesures de rétorsion en cas d'imposition de droits de douane

Les échanges de biens et de services entre l'UE et les États-Unis s'élèveront à 1 500 milliards de dollars en 2024

Alors que les entreprises européennes commençaient à s'habituer aux accords commerciaux américains obtenus de haute lutte l'année dernière, le président Donald Trump les a remises dans sa ligne de mire avec une menace explosive d'imposer des taxes aux pays qui s'opposent à son projet de rachat du Groenland.

Samedi, M. Trump a déclaré qu'il augmenterait les droits de douane à partir du 1er février sur les marchandises importées des membres de l'UE (Danemark, Suède, France, Allemagne, Pays-Bas et Finlande), ainsi que de la Grande-Bretagne et de la Norvège, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, une mesure que les principaux États membres de l'UE ont qualifiée de chantage.

Dimanche, les ambassadeurs de l'Union européenne ont conclu un accord général visant à intensifier les efforts pour dissuader M. Trump d'imposer ces droits de douane, tout en préparant un ensemble de mesures de rétorsion au cas où les droits de douane seraient imposés, ont indiqué des diplomates de l'UE.

Cette décision choc a ébranlé l'industrie et provoqué des ondes de choc sur les marchés , faisant craindre un retour à la volatilité de la guerre commerciale de l'année dernière , qui n'a été apaisée que par les accords tarifaires conclus au milieu de l'année.

"Ce dernier point d'ignition a ravivé les craintes d'une rupture potentielle des alliances de l'Otan et d'une perturbation des accords commerciaux conclus l'année dernière avec plusieurs pays européens", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, basé à Sydney.

L'IMPASSE POURRAIT RAVIVER LA GUERRE COMMERCIALE DE L'ANNÉE DERNIÈRE

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré que des droits de douane supplémentaires de 10 % entreraient en vigueur le mois prochain sur les marchandises provenant des pays européens énumérés, tous déjà soumis à des droits de douane de 10 % à 15 % imposés par le président américain l'année dernière.

Le bloc, dont les échanges de biens et de services avec les États-Unis sont estimés à 1 500 milliards de dollars en 2024, semble prêt à riposter. L'Europe compte de grands constructeurs automobiles en Allemagne, des fabricants de médicaments au Danemark et en Irlande, ainsi que des entreprises de biens de consommation et de luxe en Italie et en France.

Lors d'un sommet d'urgence qui se tiendra jeudi à Bruxelles, les dirigeants de l'UE examineront différentes options, dont un ensemble de droits de douane sur les importations américaines d'un montant de 93 milliards d'euros (107,7 milliards de dollars), qui pourrait entrer en vigueur automatiquement le 6 février, après une pause de six mois.

L'autre mesure est l'"instrument anticoercition" (ACI), qui pourrait limiter l'accès aux appels d'offres publics, aux investissements ou aux activités bancaires, ou encore restreindre le commerce des services, domaine dans lequel les États-Unis ont un excédent avec l'Union européenne.

Selon les analystes, la question clé est de savoir comment l'Europe réagira - par des représailles tarifaires "classiques" dans le cadre d'une guerre commerciale ou par une approche encore plus dure.

"La voie la plus probable est un retour à la guerre commerciale qui a été suspendue dans les accords de haut niveau conclus par les États-Unis avec le Royaume-Uni et l'UE au cours de l'été", a déclaré Carsten Nickel, directeur adjoint de la recherche chez Teneo à Londres.

LES ENTREPRISES CHERCHERONT À COMMERCER AVEC DES "NATIONS MOINS PROBLÉMATIQUES

Le directeur général du fabricant allemand de sous-marins TKMS TKMS.DE , Oliver Burkhard, a déclaré que la menace du Groenland était peut-être la secousse dont l'Europe avait besoin pour durcir son approche et se concentrer sur le développement de ses propres programmes communs afin d'être plus indépendante des États-Unis.

"Il est probablement nécessaire de recevoir un coup de pied dans le tibia pour réaliser que nous devrons peut-être nous habiller différemment à l'avenir", a-t-il déclaré à Reuters.

Susannah Streeter, responsable de la stratégie d'investissement chez Wealth Club, a déclaré que cette nouvelle menace créait "une nouvelle couche" de complexité pour les entreprises aux prises avec un marché américain déjà "chaotique". Les entreprises ont peu de moyens d'absorber de nouveaux droits de douane, a-t-elle ajouté.

"Une guerre commerciale ne fait que des perdants", a déclaré Christophe Aufrere, directeur général de la Fédération française de l'automobile (PFA).

Un responsable d'une association industrielle française représentant les plus grandes entreprises du pays a ajouté que la question du Groenland transformait les droits de douane en "outil de pression politique" et a appelé la région à réduire sa dépendance à l'égard du marché américain.

Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics, a souligné que certains pays de l'UE - l'Espagne, l'Italie et d'autres - ne figuraient pas sur la liste des droits de douane, ce qui entraînerait probablement un "réacheminement" des échanges au sein du bloc de libre-échange de l'UE afin d'éviter les taxes.

Les analystes ont ajouté que les nouveaux droits de douane, s'ils étaient imposés, nuiraient probablement à M. Trump. Ils feraient grimper les prix américains et conduiraient à une concentration des exportations avant l'entrée en vigueur des droits de douane, tout en encourageant les entreprises à rechercher de nouveaux marchés.

"Pour l'Europe, il s'agit d'un mauvais casse-tête géopolitique et d'un problème économique modérément important. Mais cela pourrait aussi se retourner contre Trump", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef basé à Londres chez Berenberg.

" La logique pointe toujours vers une issue qui respecte le droit du Groenland à l'autodétermination, renforce la sécurité dans l'Arctique pour l'ensemble de l'Otan et évite largement les dommages économiques pour l'Europe et les États-Unis. "