La Matmut rembourse désormais le vaccin antigrippe

(AOF) - Les offres Ociane Matmut incluent désormais pour l'ensemble des adhérents santé du groupe le remboursement du vaccin antigrippe, des tests de dépistage pharmaceutiques et des futurs vaccins contre la Covid-19. Cela représente jusqu'à 20 euros remboursés par an et par adhérent. La Matmut lance aussi ce jeudi une campagne d'information sur son initiative de sensibilisation ''Ensemble, agissons !''. L'objectif étant d'appeler à une responsabilisation de la population, sur les sujets de vaccination et de dépistage de la grippe.