La mascotte Phryge, médaille d'or des produits dérivés de Paris 2024

Moquée par certains lors de son lancement, la mascotte Phryge s'est imposée comme la star incontestée des produits dérivés de Paris 2024, avec près de 3 millions de peluches fabriquées, mises sur le marché et en grande partie vendues.

Omniprésente, la peluche rouge en forme de bonnet phrygien aux gros yeux - avec ou sans prothèse - est notamment offerte à chaque médaillé paralympique. Elle fait aussi le show pendant les épreuves, cartonne sur les réseaux sociaux et dans les rayons des revendeurs agréés, et recouvrait même entièrement le taxi conduit par le para-nageur Théo Curin lors de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques.

"On n'a pas encore les chiffres de ventes vers les consommateurs mais en tant que fabricant, on en est à quelque 1.430.000 mascottes vendues à nos distributeurs", résume auprès de l'AFP Alain Joly, président de Doudou et Compagnie, une des deux entreprises détentrices de la licence officielle.

"On alimente à flux tendus les jouettistes, les grands magasins... Les Galeries Lafayette à Paris en vendent plus de mille par jour! La Phryge est LE produit des jeux, inter-générationnel. Quand on voit comment les réseaux sociaux se sont emparés de l'image de ce produit, qui est devenu presque addictif...", met-il en avant.

"Tout le monde l'adore, c'est vraiment le symbole des Jeux et de leur réussite", renchérit Sandra Callahan, directrice générale de Gipsy Toys, l'autre fabricant officiel des Phryges, qui fournit de son côté les boutiques officielles et la grande distribution.

"On s'était engagés auprès de Paris 2024 à produire un million de pièces, aujourd'hui on a largement dépassé ce chiffre puisqu'on est à un peu plus de 1,5 million de pièces lancées en production", se félicite Mme Callahan.

Les deux fournisseurs font même état de ruptures de stock sur les porte-clés ou certains modèles de mascottes paralympiques.

- Boom des Tshirts et chaussettes -

Un succès qui sonne pour Alain Joly comme une "revanche" pour la mascotte dont l'esthétique avait été raillée lors de sa présentation, notamment sur les réseaux sociaux et par certains médias. "Il y une différence entre ce que peuvent véhiculer parfois les médias et ce que pensent vraiment les Français: raillée par quelques-uns, la Phryge a tout de suite eu l'adhésion des Français", estime Sandra Callahan.

La polémique avait aussi concerné la fabrication en Chine d'une grande partie de ces peluches: entre 20 et 25% des mascottes fabriquées par Doudou et Compagnie l'ont été en France, rappelle Alain Joly. Vendues un peu plus cher, elles ont une fourrure plus "dense" et sont à mémoire de forme.

Les peluches Made in China sont elles vendues à partir de 14,90 euros pour la version porte-clés, et frôlent les 800 euros pour les formats géants.

Le Comité d'organisation des Jeux (Cojo) devrait dévoiler la semaine prochaine des données sur les ventes de produits dérivés dans les boutiques officielles, et a indiqué à l'AFP n'avoir pas d'éléments à communiquer en amont.

Avant même la fin des Paralympiques dimanche, certains acteurs se félicitent déjà du succès dans leurs rayons des produits liés aux JO.

Chez Decathlon, "ce qui a marché ce sont les Tshirts, tote bag et chaussettes", indique Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Decathlon-Paris 2024.

Le distributeur a ainsi bénéficié d'un "effet jeu" avec "un flux constant de sportifs et de touristes venus s'équiper pour vibrer aux sons des victoires", qui s'est traduit par "une augmentation de 40% des ventes sur les produits licences Decathlon X Paris 2024".

Même succès du côté du Coq Sportif - qui produit les tenues des équipes de France - notamment pour ses maillots bleu blanc rouge ou ses Tshirts barrés du mot France.

L'équipementier indique avoir enregistré son pic de ventes pendant la deuxième semaine des JO, où "6,12 fois plus de ventes" ont été comptabilisées par rapport à la semaine précédente. Au total, il fait état d'une augmentation "de plus de 640% des visiteurs" sur son site internet.