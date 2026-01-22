La marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie-Macron

(Corrige coquille au §2)
La Marine française a arraisonné jeudi matin un pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon, a déclaré le président Emmanuel Macron sur le réseau social X.
"Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée, avec le concours de plusieurs de nos alliés", a ajouté le président, qui a précisé qu'une enquête judiciaire a été ouverte.
"Nous sommes déterminés à faire respecter le droit international et à garantir l'efficacité des sanctions."
(Rédigé par Kate Entringer)
