La marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie-Macron

La Marine française a arraisonné jeudi matin un pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon, a déclaré le président Emmanuel Macron sur le réseau social X.

"Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée, avec le concours de plusieurs de nos alliés", a ajouté le président, qui a précisé qu'une enquête judiciaire a été ouverte.

"Nous sommes déterminés à faire respecter le droit international et à garantir l'efficacité des sanctions."

