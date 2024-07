La mansuétude des marchés financiers à l’égard de notre pays risque de ne pas durer

Les investisseurs cherchent des repères susceptibles de les éclairer. Faute de mieux, pour tenter d'y voir clair dans le brouillard politique auquel nous sommes confrontés depuis une semaine, les marchés s'accrochent aux écarts de taux d'intérêt et d'évolution des indices constatés entre la France et l'Allemagne. Jusqu'à présent, force est de constater que les dégâts sont limités. L'écart de taux d'intérêt entre les deux rives du Rhin s'est creusé au cours des 30 derniers jours mais, autour de 75 points de base pour le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans, la sanction des marchés financiers n'a rien de bien féroce. Sans doute la conviction générale selon laquelle la Banque Centrale Européenne ne laissera jamais tomber la France y est-elle pour beaucoup dans cette apparente sérénité. Autant dire que si l'euro n'était pas notre monnaie commune, les conditions financières exigées sur des emprunts émis en franc français auraient été autrement plus sévères que celles en vigueur sur le mark !

Les écarts constatés au niveau des indices d'actions sont un peu plus importants, mais ils se révèlent là aussi moins catastrophiques qu'attendus. Trente jours nous séparent de l'annonce choc de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Sur cette période, l'indice CAC 40 a cédé 2,77%, comparé à une performance à peu près étale pour l'indice Dax 40 de la Bourse de Francfort. La différence n'est pas nulle, mais elle ne paraît pas non plus à la hauteur du psychodrame que nous vivons tous depuis dimanche soir. Les raisons de la relative résistance de la Bourse de Paris sont bien connues : la BCE veille au grain et les sociétés du CAC 40 ne réalisent en moyenne que 15% de leur activité dans l'Hexagone. Il faut surtout ajouter que les marchés se sont félicités qu'aucun des partis extrêmes ne dispose des pleins pouvoirs. Sous l'angle strictement économique, le pire des scénarios correspondant à une majorité absolue donnée au NFP, dont le programme constitue une menace pour la stabilité financière de la France, a été écarté.

La mansuétude des marchés internationaux à l'égard de notre beau pays risque cependant de ne pas durer. Tout semble en effet indiquer que la constitution d'un gouvernement prendra du temps. Peut-être plusieurs semaines, voire plus si le projet consistant à « enjamber les Jeux Olympiques » en gardant les choses en l'état pour des raisons de sécurité, est maintenu. Entre temps, tout peut arriver, tant les tensions sont fortes dans l'opinion publique et la volonté d'en découdre des députés les plus radicaux est importante. C'est la raison pour laquelle nous avons continué de réduire les positions à l'intérieur de tous nos portefeuilles. Cette stratégie s'est révélée positive puisqu'entre le lundi 11 juin et le 10 juillet, nos portefeuilles ISR/PEA et Monde composés d'ETF sont parvenus à se maintenir dans le vert, alors que l'indice CAC 40 perdait 2,77%. L'Offensif a reculé de 1,79% et le Défensif de 2,28%. Au cours de ces derniers jours, nous nous sommes à la fois efforcés de réduire notre exposition au risque de marché en renforçant la part des liquidités et de sélectionner les valeurs les moins susceptibles de souffrir de l'instabilité législative française. Les sociétés financières très vulnérables aux décisions politiques qui pourraient être prises par un gouvernement insuffisamment rigoureux sur le plan budgétaire ont été vendues. Dans la sélection d'ETF Monde, nous avons divisé par deux la position prise sur le tracker Amundi Euro Stoxx Bank qui occupait la première place. Le portefeuille Défensif a été resserré autour de cinq valeurs de grande qualité, Air Liquide et Henkel constituant les deux principales positions. Dans l'Offensif, nous avons substantiellement réduit plusieurs grandes lignes, comme Assystem, Euronext, Veolia, Getlink (ex-Eurotunnel), ainsi que Dassault systèmes qui a abaissé en milieu de semaine ses prévisions de progression de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour 2024.

Quelle stratégie d'investissement faut-il mettre en place pour faire face à l'instabilité politique ambiante ? Le manque de visibilité auquel nous sommes confrontés sur les valeurs françaises correspond de façon tout à fait paradoxale à un début d'éclaircissement sur les perspectives d'évolution des taux directeurs américains. Wall Street restant, quoi qu'il arrive, le marché directeur au niveau mondial, la publication ce jeudi d'un indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en progression de 3% à un rythme inférieur aux attentes est de bon augure. Elle ouvre la porte à un premier geste d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed dès le mois de septembre, ce qui constitue un signal fort en direction des détenteurs de capitaux internationaux. Toute la difficulté va donc consister à s'adapter à un tendance boursière globale ayant toutes les chances d'être soutenue par ces bonnes nouvelles en provenance des Etats-Unis et à un contexte politique français peu propice aux initiatives d'achat. Dans ce contexte, notre portefeuille d'ETF Monde trouve toute sa place comme instrument de diversification. Sa très bonne tenue depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale montre que l'ouverture à d'autres marchés constitue dans le contexte actuel la réponse la plus adaptée. Le repositionnement des investisseurs sur les valeurs américaines traditionnelles très en retard par rapport aux technologiques nous incite à suivre le mouvement en réduisant les positions sur le tracker Amundi Nasdaq 100 PEA en direction de l'ETF Amundi S&P 500 PEA assis sur une base plus large de valeurs plus représentatives de l'ensemble de la cote américaine. Nous regardons aussi en direction des trackers Asie-Pacifique qui pourraient eux aussi retrouver une bonne partie de leur attrait. Le portefeuille Défensif, aujourd'hui très concentré autour de valeurs de tout premier rang, paraît bien adapté au contexte difficile auquel la Bourse de Paris est aujourd'hui confrontée. Nous disposons enfin d'abondantes liquidités au sein du portefeuille Offensif pour reprendre l'initiative à la moindre éclaircie sur la cote française. Nos récentes acquisitions en direction des valeurs allemandes, avec l'achat de 1000 actions de l'énergéticien allemand E-On et de 250 autres du géant des produits ménagers Henkel dont le siège est situé à Düsseldorf n'ont à ce jour pas produit les résultats escomptés. Ces deux lignes de titres sont malgré tout maintenues. L 'élargissement de nos positions à d'autres valeurs européennes éligibles au PEA reste d'actualité.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine