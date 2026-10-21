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La Malaisie interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application de cartographie Waze, invoquant ses liens avec Israël
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Malaisie a interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application de navigation Waze, développée par Alphabet, après que le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que ses origines israéliennes soulevaient des préoccupations en matière de sécurité.

La Malaisie, à majorité musulmane, est une fervente défenseuse de la cause palestinienne et n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

Anwar a déclaré mardi que le gouvernement examinait les risques potentiels pour la sécurité liés à l'utilisation de Waze, qui, selon lui, "est soumise à la législation israélienne".

"Nous ne pouvons faire aucun compromis sur la sécurité des données et de l’identité des citoyens", a-t-il déclaré dans un message publié sur Facebook après avoir présidé une réunion du comité national de cybersécurité.

Anwar n’a fourni aucun détail sur ces risques, mais a recommandé l’utilisation de TuJu, une application de cartographie nationale développée par l’Autorité malaisienne des autoroutes, comme alternative.

Le secrétaire général du gouvernement malaisien, Shamsul Azri Abu Bakar, a déclaré que tous les fonctionnaires seraient désormais interdits d’utiliser Waze, selon une lettre datée de mardi et adressée aux dirigeants des agences gouvernementales.

Cette lettre, consultée par Reuters, précise que cette directive fait suite à une décision prise lors de la réunion présidée par M. Anwar, l'interdiction prenant effet immédiatement.

Un responsable du cabinet du Premier ministre a confirmé l’authenticité de cette lettre.

Fondée en Israël, Waze utilise des signaux satellites et des données fournies par les conducteurs pour proposer des informations sur le trafic en temps réel. Elle a été rachetée en 2013 par Google, filiale d’Alphabet, pour environ 1 milliard de dollars.

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