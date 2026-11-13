La Malaisie enquête pour déterminer si des puces liées à une filiale de Megaspeed ont été réexportées

La Malaisie a déclaré vendredi qu’elle s’efforçait de déterminer si des puces d’IA importées par une filiale de la société de cloud computing Megaspeed avaient été réexportées, après qu’un sénateur américain ait affirmé que cette entreprise aurait pu être utilisée pour contourner les contrôles américains sur les semi-conducteurs de pointe.

La société Megaspeed, basée à Singapour, fait l’objet d’une enquête depuis la publication d’articles de presse faisant état de liens entre l’ancienne dirigeante Alice Huang et Jensen Huang NVDA.O , alors directeur général de Nvidia, géant américain des puces d’IA.

Les États-Unis ont accusé Alice Huang d’avoir espionné pour le compte de la Chine, ce que cette dernière a nié. Dans un communiqué publié sur son site web, Megaspeed a déclaré prendre "extrêmement au sérieux" ses obligations en matière de conformité aux réglementations américaines.

Dans un communiqué, le ministère malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie a précisé que la filiale locale de Megaspeed, Speedmatrix, avait importé des serveurs et des puces d’intelligence artificielle en tant que locataire d’un centre de données, et que toute visite officielle de ses installations s’inscrivait dans le cadre d’une surveillance régulière du secteur.

Il a ajouté qu’il collaborait avec les douanes pour déterminer si ces puces avaient été réexportées et, le cas échéant, si ces expéditions étaient conformes à la loi.

La Malaisie a imposé en juillet 2025 des contrôles à l’exportation sur les mouvements de puces d’IA haute performance d’origine américaine. Un permis commercial est requis pour leur réexportation, leur transbordement ou leur transit, et le fait de fournir de fausses informations aux douanes concernant ces marchandises constitue une infraction.

Les États-Unis restreignent l’exportation de puces d’IA vers la Chine pour des raisons de sécurité nationale.

Le ministère a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités de Singapour et des États-Unis et qu’il envisageait de renforcer les contrôles.

"Bien que la Malaisie n’applique pas les contrôles à l’exportation unilatéraux imposés par d’autres pays, toutes les entreprises opérant en Malaisie sont tenues de prendre en compte ces contrôles dans le cadre de leurs activités internationales", a déclaré le ministère.

Megaspeed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail concernant la déclaration du ministère.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que la Malaisie coopérerait à toute enquête, bien qu’elle n’ait reçu aucune demande d’assistance de la part de Singapour ou des États-Unis, a rapporté l’agence de presse officielle Bernama.

"Notre pays est une nation commerçante. Nous accueillons favorablement les investissements. Nous voulons nous assurer que les règles sont respectées", a-t-il déclaré, selon Bernama.

Rien n’indique que des puces d’IA liées à Megaspeed aient été expédiées depuis la Malaisie, a déclaré Anwar Ibrahim.