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La majorité des créanciers de JetBlue signent un accord de coopération, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 20:51

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La majorité des créanciers de JetBlue Airways JBLU.O ont signé un accord de coopération visant à empêcher la compagnie de conclure des accords parallèles avec certains prêteurs du groupe, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Environ 55 % des prêteurs de la compagnie aérienne ont adhéré à cet accord, et les membres initiaux pourraient bénéficier d'une clause de prime de « carve-out » leur garantissant un taux de recouvrement plus élevé que celui des autres membres du groupe , ajoute le rapport.

Voici plus de détails:

  • Le groupe de créanciers, qui détient les obligations de la compagnie aérienne arrivant à échéance en 2031 ainsi que son prêt de premier rang, travaille en collaboration avec la banque d’investissement PJT Partners, spécialisée dans le conseil , et le cabinet d’avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld, selon le rapport

  • Un autre groupe minoritaire de créanciers s’est également constitué et travaille avec un autre cabinet d’avocats, Hogan Lovells Cadwalader , a rapporté Bloomberg News

  • JetBlue affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail et n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019

  • La compagnie aérienne est confrontée à une hausse des coûts du carburant et table sur une marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année comprise entre -4,5 % et -6,5 %, contre une prévision antérieure datant de juillet qui s'échelonnait entre -2 % et -5 %

  • JetBlue doit faire face à des remboursements de prêts et de crédits-bails s'élevant à 477 millions de dollars en 2027 et à 582 millions de dollars en 2028, avant l'échéance d'une dette plus importante, de 1,8 milliard de dollars, en 2029, selon son dernier rapport trimestriel

  • La compagnie aérienne a versé 372 millions de dollars d'intérêts nets en trésorerie au cours des neuf premiers mois de l'année

  • La directrice générale de JetBlue, Joanna Geraghty, a déclaré à Reuters en octobre que la compagnie aérienne n’était pas en pourparlers avec ses créanciers et n’avait pas l’intention de restructurer sa dette , malgré les inquiétudes des investisseurs suscitées par une forte chute du cours de ses obligations

  • JetBlue, PJT Partners, Akin Gump et Hogan Lovells n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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