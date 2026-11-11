La majorité des créanciers de JetBlue signent un accord de coopération, selon Bloomberg News

La majorité des créanciers de JetBlue Airways JBLU.O ont signé un accord de coopération visant à empêcher la compagnie de conclure des accords parallèles avec certains prêteurs du groupe, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Environ 55 % des prêteurs de la compagnie aérienne ont adhéré à cet accord, et les membres initiaux pourraient bénéficier d'une clause de prime de « carve-out » leur garantissant un taux de recouvrement plus élevé que celui des autres membres du groupe , ajoute le rapport.
Voici plus de détails:
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Le groupe de créanciers, qui détient les obligations de la compagnie aérienne arrivant à échéance en 2031 ainsi que son prêt de premier rang, travaille en collaboration avec la banque d’investissement PJT Partners, spécialisée dans le conseil , et le cabinet d’avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld, selon le rapport
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Un autre groupe minoritaire de créanciers s’est également constitué et travaille avec un autre cabinet d’avocats, Hogan Lovells Cadwalader , a rapporté Bloomberg News
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JetBlue affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail et n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019
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La compagnie aérienne est confrontée à une hausse des coûts du carburant et table sur une marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année comprise entre -4,5 % et -6,5 %, contre une prévision antérieure datant de juillet qui s'échelonnait entre -2 % et -5 %
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JetBlue doit faire face à des remboursements de prêts et de crédits-bails s'élevant à 477 millions de dollars en 2027 et à 582 millions de dollars en 2028, avant l'échéance d'une dette plus importante, de 1,8 milliard de dollars, en 2029, selon son dernier rapport trimestriel
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La compagnie aérienne a versé 372 millions de dollars d'intérêts nets en trésorerie au cours des neuf premiers mois de l'année
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La directrice générale de JetBlue, Joanna Geraghty, a déclaré à Reuters en octobre que la compagnie aérienne n’était pas en pourparlers avec ses créanciers et n’avait pas l’intention de restructurer sa dette , malgré les inquiétudes des investisseurs suscitées par une forte chute du cours de ses obligations
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JetBlue, PJT Partners, Akin Gump et Hogan Lovells n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters
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