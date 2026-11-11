La majorité des créanciers de JetBlue signent un accord de coopération, selon Bloomberg News

La majorité des créanciers de JetBlue Airways JBLU.O ont signé un accord de coopération visant à empêcher la compagnie de conclure des accords parallèles avec certains prêteurs du groupe, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Environ 55 % des prêteurs de la compagnie aérienne ont adhéré à cet accord, et les membres initiaux pourraient bénéficier d'une clause de prime de « carve-out » leur garantissant un taux de recouvrement plus élevé que celui des autres membres du groupe , ajoute le rapport.

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