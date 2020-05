Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La majeure partie du plan de relance de la Commission pour l'Italie et l'Espagne - source Reuters • 27/05/2020 à 12:33









BRUXELLES, 27 mai (Reuters) - La Commission européenne, qui dévoile ce mercredi son projet de plan de relance de l'économie européenne ébranlée par le coronavirus, va proposer d'en réserver la majeure partie à l'Italie et à l'Espagne, deux des pays les plus touchés par l'épidémie, a-t-on appris auprès d'un responsable européen. Sur un total de 750 milliards d'euros, 173 milliards d'euros seraient débloqués pour l'Italie (82 milliards d'euros d'aides directes et 91 milliards sous forme de prêts). L'Espagne se verrait offrir elle 140 milliards (77 milliards d'aides directes et 63 milliards sous forme de prêts). Ce plan, dont l'élaboration a souligné les lignes de fracture toujours vivaces entre les Etats membres sur les outils à utiliser pour venir en aide aux pays et aux secteurs les plus éprouvés par la crise, doit être présenté vers 13h30 (11h30 GMT) par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. (Jan Strupczewski version française Henri-Pierre André et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

