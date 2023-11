La maison de champagne Laurent-Perrier vend moins de bouteilles, mais plus chères

Laurent-Perrier, l'une des plus grandes maisons de champagne, a commercialisé moins de bouteilles au premier semestre de l'exercice 2023-24, mais les a vendues plus chères et a amélioré sa rentabilité, selon un communiqué vendredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CARLOS BARRIOS )

D'avril à septembre, le groupe a généré un bénéfice net de 38,6 millions d'euros, en hausse de 4,7%. Dans le même temps, sa marge opérationnelle a progressé de 4,1 points à 37,4%.

Pourtant le marché est en repli, avec un "volume de ventes en retrait de -12,8%" sur un an, après l'effervescence post-Covid qui s'était traduite par un bond des commandes.

Mais le groupe a relevé ses prix, "compensant une majeure partie du recul des volumes".

Au total, l'effet est limité sur le chiffre d'affaires: -3,7% sur les ventes de champagne à 153,4 millions d'euros sur le semestre.

Le groupe "précise que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2023-2024" dans la mesure où "le contexte géopolitique et les fortes tensions inflationnistes obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois".