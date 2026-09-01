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La Maison Blanche rend publics les termes de l'accord pétrolier conclu avec North American Blue Energy Partners
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 02:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a rendu publics lundi les termes de l'accord pétrolier entre les États-Unis et le Venezuela conclu avec la société nord-américaine Blue Energy Partners.

Venezuela

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