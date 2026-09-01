La Maison Blanche rend publics les termes de l'accord pétrolier conclu avec North American Blue Energy Partners

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La Maison Blanche a rendu publics lundi les termes de l'accord pétrolier entre les États-Unis et le Venezuela conclu avec la société nord-américaine Blue Energy Partners.