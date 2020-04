Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Maison blanche réfléchit à des emprunts spéciaux "coronavirus", dit Kudlow Reuters • 06/04/2020 à 17:45









WASHINGTON, 6 avril (Reuters) - L'administration de Donald Trump réfléchit à l'émission d'emprunts du Trésor américain liés au nouveau coronavirus, a déclaré lundi le conseiller économique du président des Etats-Unis. Pour Larry Kudlow, le moment est opportun pour émettre de la dette afin de financer les efforts de lutte contre l'épidémie de COVID-19 et un "emprunt de guerre" est une idée judicieuse. "Nous y réfléchissons (...) voyons où cela va nous mener", a-t-il dit à la presse à la Maison blanche. Il s'est montré favorable à une telle initiative un peu auparavant sur CNBC. "Ce serait un investissement de long terme pour l'avenir de la santé, de la sécurité et de l'économie américaines", a dit Larry Kudlow à la chaîne de télévision. "De mon point de vue, en mettant de côté les considérations techniques, je pense que le concept est parfaitement bon." En Europe, certains pays comme la France ou l'Italie sont favorables à des instruments de dette communs destinés à surmonter les répercussions économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, des "coronabonds", mais ils se heurtent jusqu'à présent au refus de certains de leurs partenaires, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, de toute mutualisation de la dette. (Doina Chiacu et Susan Heavey version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

