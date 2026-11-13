La Maison Blanche exhorte le Congrès à débloquer 30,1 milliards de dollars pour la réforme du secteur aérien

Vendredi, la Maison Blanche et le ministère des Transports ont exhorté le Congrès à approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars destinée à moderniser les aéroports vieillissants et le système de contrôle du trafic aérien des États-Unis.

L'espace aérien le plus complexe au monde a connu ces dernières années une série d'incidents qui ont perturbé le trafic aérien et mis en danger la sécurité. En janvier 2025, une collision en vol à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington a fait 67 morts.

En juillet 2025, le Congrès avait déjà approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars sur cinq ans pour moderniser le contrôle aérien et renforcer les effectifs de contrôleurs, à la suite de plaintes concernant la congestion des aéroports, les retards de vols et les problèmes techniques.

La demande formulée par Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, et Sean Duffy, secrétaire aux Transports, vise à obtenir 10,1 milliards de dollars pour la modernisation du contrôle aérien, dont 7,2 milliards pour une plateforme d’automatisation commune et des postes de travail des contrôleurs, et 2 milliards pour le cloud computing.

"Cet investissement est essentiel pour mener à bien la modernisation de notre espace aérien national: il permettra de mettre en place une infrastructure de télécommunications résiliente pour les contrôleurs aériens, du matériel et des logiciels modernes, des tours de contrôle à la pointe de la technologie et des infrastructures aéroportuaires de classe mondiale", ont écrit MM. Duffy et Vought aux législateurs, les exhortant à agir rapidement.

De grandes compagnies aériennes, notamment American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N , ont exprimé leur soutien à cette demande.

Cette demande de 30,1 milliards de dollars comprend également 2 milliards destinés au remplacement et à la modernisation des tours de contrôle de la Federal Aviation Administration (FAA), ainsi que 18 milliards pour des projets aéroportuaires, dont 10 milliards pour moderniser ou remplacer les terminaux vieillissants.

La FAA s'appuie sur des ordinateurs vieux de plusieurs décennies ainsi que sur des pièces de rechange achetées sur des sites d'enchères en ligne. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle remplacerait d'ici fin 2028 les disquettes utilisées pour les données météorologiques et autres informations critiques dans plus de 400 centres de contrôle aérien.

Dans leur lettre, MM. Vought et Duffy ont indiqué que la FAA avait remplacé 68 % de son ancien réseau de télécommunications en cuivre par une infrastructure à fibre optique haut débit.

L’administration a appelé le Congrès, dominé par les républicains, à approuver le financement au cours des dernières semaines de l’année. Les démocrates devraient prendre le contrôle du Congrès en janvier.

En septembre, la double défaillance d’un circuit dans un centre de contrôle aérien de Philadelphie et la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique dans le New Jersey par une équipe de chantier ont entraîné le retard ou l’annulation de milliers de vols dans le Nord-Est, une région densément peuplée.