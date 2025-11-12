La Maison Blanche étudie des règles qui bouleverseraient le vote des actionnaires, selon le WSJ

(Ajout de détails et de contexte)

La Maison Blanche étudie de nouvelles mesures pour réduire l'influence des conseillers en procuration et des gestionnaires de fonds indiciels, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Les fonctionnaires de l'administration Trump discutent au moins d'un décret qui limiterait les sociétés de conseil en procuration telles que Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, a ajouté le rapport du Journal.

Les fonctionnaires envisagent également de limiter la manière dont les gestionnaires de fonds indiciels sont autorisés à voter, selon le rapport.

"En tant que conseiller en investissement enregistré soumis à la surveillance de la SEC depuis un quart de siècle, ISS s'engage à remplir ses obligations fiduciaires envers ses clients et à opérer de manière transparente et éthique", a déclaré un porte-parole d'ISS dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters.

Les représentants de la Maison Blanche et de Glass Lewis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Glass Lewis et ISS, les deux plus grandes sociétés américaines de conseil en matière de procuration, analysent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise et fournissent des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles.

Ces deux sociétés ont longtemps été critiquées pour l'influence de leurs recommandations de vote, traditionnellement formulées par des dirigeants d'entreprise, mais leurs conseils restent largement utilisés par les investisseurs institutionnels.

Parallèlement, des gestionnaires de fonds indiciels tels que Vanguard, BlackRock et State Street gèrent et détiennent également des actions de certaines des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse.