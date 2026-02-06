La Maison Blanche défend, puis supprime, un post raciste de Trump dépeignant les Obama comme des singes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche déclare que le message était erroné après l'avoir défendu

Des législateurs du parti de M. Trump se sont opposés à ce message

L'incident soulève des questions sur l'utilisation des médias sociaux par la Maison Blanche

(Ajout d'un conseiller de Trump, d'un contexte) par Trevor Hunnicutt

Une vidéo postée sur le compte de médias sociaux du président Donald Trump qui dépeignait l'ancien président démocrate Barack Obama et la première dame Michelle Obama comme des singes a été retirée vendredi, après des critiques - y compris de la part de certains républicains - selon lesquelles l'image évoquait des tropes racistes historiquement utilisés pour déshumaniser les personnes d'ascendance africaine.

La Maison Blanche a d'abord défendu le message, puis l'a supprimé une douzaine d'heures après sa publication.

"Un membre du personnel de la Maison-Blanche a publié ce message par erreur", a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. "Il a été supprimé."

Un conseiller de M. Trump a déclaré que le président n'avait pas vu la vidéo avant qu'elle ne soit publiée jeudi en fin de journée et qu'il avait ordonné qu'elle soit retirée une fois qu'il l'avait vue.

Les deux responsables ont refusé d'être nommés. La Maison Blanche n'a pas répondu à une question sur l'identité de l'employé.

Quelques heures plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait défendu la vidéo, qualifiant la vague de réactions négatives de "fausse indignation".

La vidéo d'une minute partagée sur le réseau Truth Social de M. Trump amplifiait les fausses affirmations selon lesquelles sa défaite aux élections de 2020 était le résultat d'une fraude. Vers la fin de la vidéo, un bref clip, apparemment généré par l'intelligence artificielle, montrant des primates dansants superposés à la tête des Obama a été inséré dans la vidéo.

M. Trump a l'habitude de partager une rhétorique raciste et promeut depuis longtemps la fausse théorie du complot selon laquelle M. Obama, président de 2009 à 2017, ne serait pas né aux États-Unis. S'exprimant lors d'un petit-déjeuner de prière jeudi, M. Trump a déclaré que M. Obama "était très mauvais" et qu'il était "un terrible facteur de division pour notre pays".

UNE RÉPRIMANDE RARE DE LA PART DES RÉPUBLICAINS

Le message a suscité des critiques bipartisanes, notamment de la part du sénateur républicain Tim Scott, un proche allié de M. Trump qui est noir.

"J'espère que c'est un faux parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue de la part de la Maison Blanche", a déclaré M. Scott sur X. "Le président devrait le retirer."

D'autres membres du parti républicain de M. Trump lui ont demandé de s'excuser et de supprimer le message. Certains législateurs républicains ont également contacté en privé la Maison-Blanche au sujet de la vidéo, selon une source au fait du dossier.

Avant que le message ne soit supprimé, Karoline Leavitt a déclaré qu'il provenait "d'une vidéo mème sur Internet représentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du Roi Lion". Le clip de M. Trump comprenait une chanson de la comédie musicale de Disney

Un porte-parole des Obama s'est refusé à tout commentaire.

Depuis des siècles, les suprémacistes blancs dépeignent les personnes d'ascendance africaine comme des singes dans le cadre de campagnes visant à déshumaniser et à dominer les populations noires.

"Que Trump et ses partisans racistes soient hantés par le fait que les futurs Américains considéreront les Obama comme des personnages bien-aimés, alors qu'ils l'étudieront comme une tache sur notre histoire", a déclaré Ben Rhodes, un ancien collaborateur de Barack Obama, sur X.

L'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR TRUMP

M. Trump, qui en est à son deuxième mandat, utilise depuis longtemps les médias sociaux pour dévoiler sa politique, prendre position sur des questions et partager du contenu généré par ses fans avec ses quelque 12 millions d'adeptes sur Truth Social, une plateforme appartenant à son Trump Media & Technology Group.

Le message de jeudi a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité entourant les communications de M. Trump sur les médias sociaux, qui peuvent faire bouger les marchés et provoquer des adversaires. M. Trump a critiqué son prédécesseur démocrate, Joe Biden, pour ne pas avoir contrôlé étroitement les mémorandums présidentiels distribués sous son nom et signés au "stylo automatique".

En décembre, M. Trump a décrit les Somaliens comme des "ordures" qui devraient être expulsés du pays. Il a qualifié ce pays et d'autres pays en développement de "pays de merde". Il a également été critiqué l'année dernière pour avoir représenté le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui est noir, avec une moustache superposée et un sombrero.

Les défenseurs des droits civiques ont déclaré que la rhétorique de Donald Trump est devenue de plus en plus audacieuse, normalisée et politiquement admissible.

"La vidéo de Donald Trump est manifestement raciste, dégoûtante et tout à fait méprisable", a déclaré Derrick Johnson, président national de la NAACP, un groupe de défense des droits civiques, dans un communiqué envoyé par courriel. "Les électeurs nous regardent et s'en souviendront dans les urnes."