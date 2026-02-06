La Maison Blanche défend, puis supprime, un post raciste de Trump dépeignant les Obama comme des singes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Maison Blanche déclare que le message était erroné après l'avoir défendu

*

Des législateurs du parti de M. Trump se sont opposés à ce message

*

L'incident soulève des questions sur l'utilisation des médias sociaux par la Maison Blanche

(Ajout d'un commentaire d'un conseiller indiquant que seuls quelques collaborateurs de haut rang ont accès au compte de médias sociaux, au paragraphe 5; commentaire sur le message au paragraphe 20) par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

Une vidéo postée sur le compte de médias sociaux du président Donald Trump représentant l'ancien président démocrate Barack Obama et la première dame Michelle Obama comme des singes a été retirée vendredi, après des critiques - y compris de la part de certains républicains - selon lesquelles l'image déshumanisait les personnes d'ascendance africaine. La Maison Blanche a d'abord défendu le message, puis l'a supprimé 12 heures après sa publication.

"Un membre du personnel de la Maison-Blanche a publié ce message par erreur", a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. "Il a été supprimé."

Un conseiller de M. Trump a déclaré que le président n'avait pas vu la vidéo avant qu'elle ne soit publiée jeudi en fin de journée et qu'il avait ordonné qu'elle soit supprimée une fois qu'il l'avait vue.

Les deux responsables ont refusé d'être nommés. La Maison Blanche n'a pas répondu à une question sur l'identité de l'employé. Seuls quelques collaborateurs de haut rang ont un accès direct au compte de médias sociaux de M. Trump, selon le conseiller de M. Trump.

Quelques heures plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait défendu le message, qualifiant la vague de réactions négatives de "fausse indignation".

La vidéo d'une minute partagée sur le réseau Truth Social de M. Trump amplifiait les fausses affirmations selon lesquelles sa défaite aux élections de 2020 était le résultat d'une fraude. Vers la fin de la vidéo, un bref clip, apparemment généré par l'intelligence artificielle, montrant des primates dansants superposés à la tête des Obama a été inséré dans la vidéo.

Trump a l'habitude de partager une rhétorique raciste. Il a longtemps promu la fausse théorie du complot selon laquelle M. Obama, président de 2009 à 2017, ne serait pas né aux États-Unis. Lors d'un petit-déjeuner de prière jeudi, M. Trump a déclaré que M. Obama "était très mauvais" et qu'il "divisait terriblement notre pays".

UNE RÉPRIMANDE RARE DE LA PART DES RÉPUBLICAINS

Le message a suscité des critiques bipartisanes, notamment de la part du sénateur républicain Tim Scott, un proche allié de M. Trump qui est noir.

"J'espère que c'est un faux parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue de la part de la Maison Blanche", a déclaré M. Scott sur X. "Le président devrait le retirer."

D'autres membres du parti républicain de M. Trump lui ont demandé de s'excuser et de supprimer le message. Certains législateurs républicains ont également contacté en privé la Maison-Blanche au sujet de la vidéo, selon une source au fait de l'affaire. Avant que le message ne soit supprimé, Karoline Leavitt avait déclaré qu'il provenait "d'une vidéo mimée sur Internet représentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du Roi Lion". Le clip de M. Trump comprenait une chanson utilisée dans la comédie musicale de Disney DIS.N .

Un porte-parole des Obama s'est refusé à tout commentaire. Depuis des siècles, les suprémacistes blancs dépeignent les personnes d'ascendance africaine comme des singes dans le cadre de campagnes visant à déshumaniser et à dominer les populations noires.

"Que Trump et ses partisans racistes soient hantés par le fait que les futurs Américains considèrent les Obama comme des figures bien-aimées alors qu'ils l'étudient comme une tache sur notre histoire", a déclaré Ben Rhodes, un ancien collaborateur de Barack Obama, sur X.

L'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR TRUMP

M. Trump, qui en est à son deuxième mandat, utilise depuis longtemps les médias sociaux pour dévoiler sa politique, prendre position sur des questions et partager du contenu généré par ses fans avec ses quelque 12 millions d'adeptes sur Truth Social, une plateforme appartenant à son Trump Media & Technology Group.

DJT.O . Le message de jeudi a soulevé des questions sur les protocoles utilisés autour des communications de Trump sur les médias sociaux, qui peuvent faire bouger les marchés et provoquer des adversaires. Mark Burns, un pasteur noir proche de Trump, a déclaré sur X que le président lui avait dit vendredi qu'un membre du personnel était responsable du message. M. Burns a demandé que ce membre du personnel soit licencié.

M. Trump a critiqué son prédécesseur démocrate, Joe Biden, pour n'avoir pas exercé un contrôle strict sur les notes présidentielles distribuées sous son nom et signées au stylo automatique. En décembre, M. Trump a qualifié les Somaliens d'"ordures" qui devraient être expulsés du pays. Il a qualifié ce pays et d'autres pays en développement de "pays de merde". Il a également été critiqué l'année dernière pour avoir représenté le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui est noir, avec une moustache superposée et un sombrero.

Les défenseurs des droits civiques ont déclaré que la rhétorique de Donald Trump est devenue de plus en plus audacieuse, normalisée et politiquement acceptable.

"La vidéo de Donald Trump est manifestement raciste, dégoûtante et tout à fait méprisable", a déclaré Derrick Johnson, président national de la NAACP, un groupe de défense des droits civiques, dans un communiqué envoyé par courriel. "Les électeurs regardent et s'en souviendront dans les urnes."