 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Maison Blanche défend, puis supprime, un post raciste de Trump dépeignant les Obama comme des singes
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Maison Blanche déclare que le message était erroné après l'avoir défendu

*

Des législateurs du parti de M. Trump se sont opposés à ce message

*

L'incident soulève des questions sur l'utilisation des médias sociaux par la Maison Blanche

(Ajout d'un commentaire d'un conseiller indiquant que seuls quelques collaborateurs de haut rang ont accès au compte de médias sociaux, au paragraphe 5; commentaire sur le message au paragraphe 20) par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

Une vidéo postée sur le compte de médias sociaux du président Donald Trump représentant l'ancien président démocrate Barack Obama et la première dame Michelle Obama comme des singes a été retirée vendredi, après des critiques - y compris de la part de certains républicains - selon lesquelles l'image déshumanisait les personnes d'ascendance africaine. La Maison Blanche a d'abord défendu le message, puis l'a supprimé 12 heures après sa publication.

"Un membre du personnel de la Maison-Blanche a publié ce message par erreur", a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. "Il a été supprimé."

Un conseiller de M. Trump a déclaré que le président n'avait pas vu la vidéo avant qu'elle ne soit publiée jeudi en fin de journée et qu'il avait ordonné qu'elle soit supprimée une fois qu'il l'avait vue.

Les deux responsables ont refusé d'être nommés. La Maison Blanche n'a pas répondu à une question sur l'identité de l'employé. Seuls quelques collaborateurs de haut rang ont un accès direct au compte de médias sociaux de M. Trump, selon le conseiller de M. Trump.

Quelques heures plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait défendu le message, qualifiant la vague de réactions négatives de "fausse indignation".

La vidéo d'une minute partagée sur le réseau Truth Social de M. Trump amplifiait les fausses affirmations selon lesquelles sa défaite aux élections de 2020 était le résultat d'une fraude. Vers la fin de la vidéo, un bref clip, apparemment généré par l'intelligence artificielle, montrant des primates dansants superposés à la tête des Obama a été inséré dans la vidéo.

Trump a l'habitude de partager une rhétorique raciste. Il a longtemps promu la fausse théorie du complot selon laquelle M. Obama, président de 2009 à 2017, ne serait pas né aux États-Unis. Lors d'un petit-déjeuner de prière jeudi, M. Trump a déclaré que M. Obama "était très mauvais" et qu'il "divisait terriblement notre pays".

UNE RÉPRIMANDE RARE DE LA PART DES RÉPUBLICAINS

Le message a suscité des critiques bipartisanes, notamment de la part du sénateur républicain Tim Scott, un proche allié de M. Trump qui est noir.

"J'espère que c'est un faux parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue de la part de la Maison Blanche", a déclaré M. Scott sur X. "Le président devrait le retirer."

D'autres membres du parti républicain de M. Trump lui ont demandé de s'excuser et de supprimer le message. Certains législateurs républicains ont également contacté en privé la Maison-Blanche au sujet de la vidéo, selon une source au fait de l'affaire. Avant que le message ne soit supprimé, Karoline Leavitt avait déclaré qu'il provenait "d'une vidéo mimée sur Internet représentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du Roi Lion". Le clip de M. Trump comprenait une chanson utilisée dans la comédie musicale de Disney DIS.N .

Un porte-parole des Obama s'est refusé à tout commentaire. Depuis des siècles, les suprémacistes blancs dépeignent les personnes d'ascendance africaine comme des singes dans le cadre de campagnes visant à déshumaniser et à dominer les populations noires.

"Que Trump et ses partisans racistes soient hantés par le fait que les futurs Américains considèrent les Obama comme des figures bien-aimées alors qu'ils l'étudient comme une tache sur notre histoire", a déclaré Ben Rhodes, un ancien collaborateur de Barack Obama, sur X.

L'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR TRUMP

M. Trump, qui en est à son deuxième mandat, utilise depuis longtemps les médias sociaux pour dévoiler sa politique, prendre position sur des questions et partager du contenu généré par ses fans avec ses quelque 12 millions d'adeptes sur Truth Social, une plateforme appartenant à son Trump Media & Technology Group.

DJT.O . Le message de jeudi a soulevé des questions sur les protocoles utilisés autour des communications de Trump sur les médias sociaux, qui peuvent faire bouger les marchés et provoquer des adversaires. Mark Burns, un pasteur noir proche de Trump, a déclaré sur X que le président lui avait dit vendredi qu'un membre du personnel était responsable du message. M. Burns a demandé que ce membre du personnel soit licencié.

M. Trump a critiqué son prédécesseur démocrate, Joe Biden, pour n'avoir pas exercé un contrôle strict sur les notes présidentielles distribuées sous son nom et signées au stylo automatique. En décembre, M. Trump a qualifié les Somaliens d'"ordures" qui devraient être expulsés du pays. Il a qualifié ce pays et d'autres pays en développement de "pays de merde". Il a également été critiqué l'année dernière pour avoir représenté le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui est noir, avec une moustache superposée et un sombrero.

Les défenseurs des droits civiques ont déclaré que la rhétorique de Donald Trump est devenue de plus en plus audacieuse, normalisée et politiquement acceptable.

"La vidéo de Donald Trump est manifestement raciste, dégoûtante et tout à fait méprisable", a déclaré Derrick Johnson, président national de la NAACP, un groupe de défense des droits civiques, dans un communiqué envoyé par courriel. "Les électeurs regardent et s'en souviendront dans les urnes."

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
11,4550 USD NASDAQ +5,14%
WALT DISNEY
108,710 USD NYSE +3,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )
    Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
    information fournie par AFP 06.02.2026 23:54 

    C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" ... Lire la suite

  • Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes
    Eramet suspend son directeur financier-FT
    information fournie par Reuters 06.02.2026 22:53 

    Le groupe minier français Eramet a suspendu son directeur financier Abel Martins-Alexandre, quelques jours après avoir remercié son directeur général en ‍raison de désaccords sur les "méthodes de fonctionnement", a rapporté vendredi le Financial Times, citant des ... Lire la suite

  • Le ministre syrien de la Justice, Mazhar al-Wais (g), et le vice-Premier ministre libanais, Tarek Metri (d), signent un accord d'échange de prisonniers à Beyrouth, le 6 février 2026 ( AFP / JOSEPH EID )
    Le Liban et la Syrie signent un accord sur le transfert de prisonniers syriens
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:49 

    Le Liban a signé vendredi un accord avec la Syrie pour lui remettre quelque 300 prisonniers syriens, une mesure censée ouvrir une nouvelle page entre les deux pays aux relations tendues par le passé. Gouvernée pendant des dizaines d'années par le clan Assad, la ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée
    information fournie par AFP 06.02.2026 22:46 

    La Bourse de New York a clôturé sur les chapeaux de roue vendredi, le Dow Jones s'offrant même un record au-delà des 50.000 points, à l'issue d'une semaine marquée par de fortes turbulences dans le secteur technologique. Le Dow Jones a grimpé de 2,47% à 50.115,67 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank