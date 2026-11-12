La Maison Blanche débat de l'avenir d'Howard Lutnick au poste de secrétaire au Commerce, selon des sources proches du dossier

Des hauts responsables de la Maison Blanche discutent actuellement de l’opportunité de démettre le secrétaire au Commerce Howard Lutnick de ses fonctions, dans le contexte d’un scandale d’espionnage impliquant Jensen Huang, l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier.

Un nombre croissant de législateurs ont critiqué Lutnick en raison du refus de l’administration d’ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale américaine clé, et se sont interrogés sur la question de savoir si le gouvernement surveillait correctement les exportations de Nvidia vers la Chine.

Les critiques à l’égard des agissements de Lutnick sont antérieures à la démission, jeudi, de Jensen Huang, qui a annoncé qu’il quitterait son poste de directeur général du premier fabricant de puces d’IA à la suite d’informations faisant état d’une liaison avec Alice Huang, soupçonnée par les autorités américaines d’espionnage au profit de Pékin. Mais l’accusation selon laquelle Lutnick n’aurait pas pris de mesures suffisantes pour restreindre les livraisons de puces d’IA vers la Chine a refait surface à mesure que les retombées des agissements de Jensen Huang s’amplifiaient.

La Maison Blanche et le ministère du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après que Reuters eut rapporté que des responsables de la Maison Blanche discutaient de l’avenir de M. Lutnick. Plus tôt dans la journée de jeudi, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le président Donald Trump « conservait une confiance totale dans le secrétaire et dans sa capacité à exercer ses fonctions ».

En juin, Reuters avait rapporté que l’administration Trump s’était abstenue d’ajouter à une liste noire commerciale la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, le fabricant de puces mémoire CXMT et plus d’une centaine d’autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale.

Les États-Unis n’ont pas ajouté de nouvelles entreprises à cette liste depuis octobre 2025, ce qui représente la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie . Reuters avait précédemment indiqué que le ministère américain du Commerce n’avait pas ajouté de nouvelles entreprises chinoises à cette liste par crainte d’une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.

“Le secrétaire Howard Lutnick et le sous-secrétaire Jeffrey Kessler doivent expliquer pourquoi ils n’ont pas comblé les failles du contrôle des exportations et agir dès aujourd’hui pour garantir que nos technologies de pointe ne servent pas à renforcer l’armée chinoise,” a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts.

Mme Warren, qui présidera la commission bancaire du Sénat à partir de janvier, et le futur président de la commission des relations étrangères du Sénat, Chris Coons, un démocrate du Delaware, ont écrit à M. Lutnick, au secrétaire d’État Marco Rubio et au chef de cabinet de la Maison Blanche Stephen Miller, demandant à l’administration de conserver tous les documents relatifs aux exportations par Nvidia de puces d’IA de pointe vers la Chine et aux risques pour la sécurité nationale qui y sont liés.

LES VENTES DE NVIDIA REMISES EN QUESTION

Les sénateurs ont cité des informations faisant état de la relation personnelle entre Jensen Huang et Alice Huang, une dirigeante de Megaspeed, une société basée à Singapour qui a acheté pour plus de 4,8 milliards de dollars de puces d’IA de pointe de Nvidia depuis juin 2024.

Le sénateur américain Ron Wyden, de l’Oregon, et le représentant Richard Neal, du Massachusetts, respectivement principaux responsables démocrates de la commission des finances du Sénat et de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, ont écrit jeudi à M. Lutnick pour lui indiquer qu’ils enquêtaient sur l’autorisation accordée par l’administration concernant les ventes de puces d’IA de pointe de Nvidia à des entreprises chinoises “ayant des liens préoccupants avec le gouvernement chinois, l’armée et des entités soumises à des sanctions”.

Les législateurs ont également remis en cause la décision de Trump d’autoriser Nvidia à vendre ses puces d’IA de pointe H200 à la Chine en décembre 2025, en échange d’une part des recettes d’exportation, par le biais d’une mesure du ministère du Commerce qu’ils ont qualifiée de “taxe à l’exportation inconstitutionnelle”.

Jensen Huang s’est prononcé en faveur d’une augmentation des exportations vers la Chine, malgré les appels répétés des partisans d’une ligne dure à l’égard de la Chine, issus des deux partis, visant à restreindre l’accès de Pékin à cette technologie.

Le communiqué de Nvidia annonçant la démission de Jensen Huang n’a pas évoqué ses agissements.

Le député Brian Mast, républicain de Floride, a déclaré que le Congrès devait enquêter sur le rôle du ministère du Commerce dans le processus d’autorisation des exportations de puces, ajoutant qu’il avait confiance en Lutnick.

Le sénateur John Kennedy, républicain de Louisiane, a déclaré à Politico que M. Lutnick devait répondre à des questions concernant l’autorisation de ventes de puces américaines de pointe à la Chine.

Lutnick, un vétéran de Wall Street qui a occupé le poste de coprésident de l’équipe de transition de Trump, est un ami de longue date de ce dernier depuis trois décennies et a participé en 2008 à “The Apprentice”, l’émission de téléréalité animée par Trump.

Axios a rapporté mercredi que M. Lutnick avait freiné la répression menée par Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner les puces de Nvidia vers la Chine.

Le président républicain de la commission du renseignement du Sénat, le sénateur américain Tom Cotton (Arkansas), a exhorté jeudi M. Lutnick à exclure CXMT 688825.SS du marché américain et à lui refuser l’accès aux technologies américaines.

CXMT n'a pas répondu à une demande de commentaire.