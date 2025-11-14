 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 162,00
-0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Maison Blanche affirme qu'Alibaba aide l'armée chinoise à cibler les États-Unis, selon le FT
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Washington accuse la société de commerce en ligne Alibaba de fournir un soutien technologique aux "opérations" militaires chinoises contre des cibles aux États-Unis, a déclaré le Financial Times vendredi, citant un mémo de la Maison Blanche sur la sécurité nationale.

Le mémo comprend des renseignements déclassifiés "top secret" sur la manière dont le groupe chinois fournit à l'Armée populaire de libération des capacités qui, selon la Maison Blanche, menacent la sécurité des États-Unis, a rapporté le FT.

Alibaba et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
16,676 EUR Tradegate -3,27%
ALIBABA GRP
19,5900 USD OTCBB -2,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank