La Maison Blanche affirme qu'Alibaba aide l'armée chinoise à cibler les États-Unis, selon le FT

Washington accuse la société de commerce en ligne Alibaba de fournir un soutien technologique aux "opérations" militaires chinoises contre des cibles aux États-Unis, a déclaré le Financial Times vendredi, citant un mémo de la Maison Blanche sur la sécurité nationale.

Le mémo comprend des renseignements déclassifiés "top secret" sur la manière dont le groupe chinois fournit à l'Armée populaire de libération des capacités qui, selon la Maison Blanche, menacent la sécurité des États-Unis, a rapporté le FT.

Alibaba et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.