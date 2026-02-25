La Maison Blanche accueillera les grandes entreprises technologiques pour s'engager à réduire les coûts de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw et Laila Kearney

25 février (REUTERS) - La Maison Blanche prévoit d'accueillir début mars les principales entreprises de centres de données et d'intelligence artificielle, dont Microsoft MSFT.O , Anthropic et Meta Platforms META.O , afin d'officialiser un accord visant à protéger les consommateurs de la hausse des coûts de l'électricité, selon deux sources familières avec ces projets.

La réunion devrait faire avancer une initiative que le président Donald Trump a dévoilée lors de son discours sur l'état de l'Union mardi , dans lequel il a déclaré avoir dit aux grandes entreprises technologiques qu'elles devaient construire leurs propres centrales électriques pour faire fonctionner la flotte en expansion rapide des centres de données et d'autres infrastructures d'intelligence artificielle.

La promesse en cours de discussion devrait ressembler aux engagements déjà offerts plus tôt cette année par Microsoft

MSFT.O pour investir dans de nouvelles mesures de production d'électricité et d'efficacité, ont déclaré les sources.

"Nous apprécions le travail de l'administration pour s'assurer que les centres de données ne contribuent pas à l'augmentation des prix de l'électricité pour les consommateurs", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. L'entreprise n'a pas précisé si elle serait présente la semaine prochaine ou si elle signerait un nouvel engagement.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire et Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Trump a fait de la course mondiale à l'IA, et de la sécurisation des vastes quantités d'électricité nécessaires à son fonctionnement, l'un des principaux objectifs de son second mandat. Ce programme est toutefois devenu politiquement précaire à l'approche des élections de mi-mandat, car la croissance de la demande en énergie des centres de données fait grimper les factures d'électricité dans une grande partie du pays.

La récente prolifération de projets de centres de données géants - nécessaires à l'expansion des technologies d'intelligence artificielle - a suscité de plus en plus de protestations au niveau local et au niveau des États, en raison de l'augmentation des factures et de la pollution liées à ces projets.