La magie du fameux « TINA » est toujours opérante

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 29 octobre 2021

Le formidable alignement de planètes qui porte les marchés depuis plus d'une décennie a du plomb dans l'aile. Tout le monde est bien conscient que le réveil de l'inflation constitue un sérieux danger pour la stabilité financière des marchés et que la période de liquidités surabondantes touche à sa fin, mais la magie du fameux TINA (there is no alternative) est toujours opérante. Inutile de traduire : en dehors de la Bourse point de salut pour les détenteurs de capitaux !

Les actions sont aujourd'hui le seul actif capable de procurer des rendements attrayants. En dépit de la hausse récente des taux d'intérêt, les emprunts d'état français à 10 ans ne rapportent jamais que 0,22% l'an et le taux du Livret A est « généreusement » maintenu par les pouvoirs publics à 0,5%.

Dans ce contexte, que peux faire un investisseur individuel détenteur de PEA, soucieux de faire fructifier son capital ? D'un côté, le retour de la volatilité ne permet plus de rester pleinement investi comme ce fut le cas jusqu'à une période récente. De l'autre, il n'est pas non plus question de rester à l'écart d'un marché qui ne cesse de nous surprendre par sa vigueur. A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 tutoie les 6800 points et Wall Street a récemment franchi de nouveaux records de hausse. Dans le doute, nous avons fait preuve de pragmatisme en ayant progressivement réduit les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles pour parvenir aujourd'hui à un niveau de liquidités proche de 50%. Une partie de nos plus-values a ainsi été sécurisée. Nous sommes prémunis contre un risque de correction boursière pouvant survenir à tout moment, tout en continuant de profiter des hausses qui l'ont largement emporté cette semaine.

Nos choix d'allocation sont clairement attentistes. Ils ne constituent pas une stratégie d'investissement de long terme, mais ils se révèlent plutôt efficaces. Le portefeuille Offensif affiche une hausse de près de 34% depuis le début de l'année, contre 22% pour le CAC 40. Nous n'avons sur cette sélection jamais cessé de ferrailler pour nous adapter à l'évolution du marché. Dès le mois de septembre, une petite partie des actifs a été réorientée vers le secteur pétrolier porté par la hausse du cours du baril de brut. Un pied a également été posé dans le secteur financier, avec l'achat d'actions BNP Paribas et Crédit Agricole, afin de profiter de la hausse des taux d'intérêt qui permet de relâcher la pression sur les marges bénéficiaires des banques.

Le portefeuille Défensif affiche un gain de 32% depuis le 1er janvier. Cette performance est surtout le résultat d'une sélection de valeurs très résilientes, notamment celles appartenant au secteur du luxe, comme LVMH ou Hermès International, ou à celui des biens de consommation haut de gamme, comme L'Oréal ou EssilorLuxottica. Cap Gemini et Dassault Systemes ont également bien contribué à la performance.

Les résultats trimestriels qui sont publiés cette semaine par nos entreprises se révèlent une fois de plus de bonne facture et souvent supérieurs aux estimations des analystes financiers. Ces nouvelles encourageantes sont plutôt de nature à nous inciter à reprendre position à l'achat, mais nous préférons attendre que l'horizon se dégage sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale et sur le terrain de la menace inflationniste qui conditionne l'attitude des banques centrales. Ce jeudi, la BCE a rassuré le marché en indiquant qu'elle laissait sa politique monétaire inchangée et en renvoyant au mois de décembre toute prise de décision sur ce sujet. La Réserve Fédérale devrait de son côté annoncer, en milieu de semaine prochaine, le calendrier qu'elle entend suivre en matière de réduction de ses achats d'actifs. Tout éclaircissement sur ces questions jugées centrales par les investisseurs ne pourra que restaurer la confiance sur les marchés boursiers. Il serait alors possible de revenir plus sereinement à l'achat sur les titres les plus prometteurs de la cote.

Bon week-end à tous,