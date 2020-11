La MACSF propose désormais une unité de compte or dans son assurance-vie RES Multisupport

(AOF) - Une nouvelle unité de compte or et métaux précieux est proposée par la MACSF à partir de novembre 2020 dans son contrat d'assurance vie RES Multisupport et son plan d'épargne retraite RES Retraite. Cette nouvelle unité de compte est composée du fonds OFI Precious Metals, le seul fonds ouvert à des particuliers offrant un accès simplifié et transparent à l'or et aux métaux précieux.

L'arrivée de ce nouveau fonds porte à 18 la gamme de supports financiers accessibles aux épargnants MACSF, en plus du fonds en euros, dans le cadre du profil libre de l'assurance vie ou du PER.

Le fonds OFI Precious Metals offre une exposition synthétique à l'indice métaux précieux " Basket Precious Metals Strategy ", qui a historiquement répliqué de manière très satisfaisante les performances de l'or. Il ne comporte pas d'actions des sociétés minières aurifères. Il est exposé principalement à l'or à hauteur de 35%, à l'argent, au platine et au palladium, pour 20% chacun. Les 5% restants sont investis sur un actif monétaire (Eurodollar 3 mois). Ce fonds est également couvert contre le risque de change. Il présente néanmoins un indicateur de risque de 6, sur une échelle de 1 à 7, selon les critères de l'AMF. Cela signifie qu'il peut connaître de fortes variations.

Créé en 2012, ce support est géré par une équipe de gestion dédiée au sein d'OFI Asset Management, dont l'expertise et la connaissance approfondie du marché des métaux précieux sont reconnues. OFI Precious Metals a d'ailleurs enregistré une performance de plus de 40% sur 3 ans, et d'environ 29% sur un an (données au 06/11/2020) et conserve un potentiel de hausse.

" Afin d'améliorer le profil espérance de rendement / risque du portefeuille de l'épargnant, il est conseillé d'investir 10% à 20% de l'épargne du contrat dans OFI Precious Metals ", indique Roger Caniard, directeur financier du groupe MACSF.