La lutte pour le pouvoir technologique enrichit les ETF 5G

Alors que les pays développés se battent pour la 5G, les investisseurs dans les fonds négociés en bourse (ETF) ont rejoint le front et ont versé plus de 355 millions de dollars dans les ETF thématiques 5G cette année. Le Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG) a reçu la plus grande part des entrées nettes (230 millions de dollars), suivi du First Trust Indxx NextG ETF (NXTG, 100 millions de dollars) et du Esoterica NextG Economy ETF (WUGI, 18 millions de dollars). Tous les ETF ont généré des gains à deux chiffres en 2021, menés par la version canadienne du First Trust Indxx NextG ETF (+33 %). WUGI est arrivé en deuxième position (+25 %) et FIVG en troisième position (+22 %).

Il ne fait aucun doute que la technologie 5G va donner le pouvoir à la prochaine génération de technologies qui fera progresser l’économie numérique mondiale. Avec des vitesses plus élevées, une fiabilité supérieure et une latence ultra-faible, la 5G aura un impact sur tous les secteurs, faisant des soins de santé à distance, de l’agriculture de précision, des transports plus sûrs, de la logistique numérisée et bien plus encore, une réalité.

Selon un rapport de Global Mobile Suppliers Association (GSA), 58 pays disposaient de réseaux 5G en juin 2021, contre 38 il y a environ un an. Une douzaine d’autres ont vu la technologie mobile 5G partiellement déployée. Il est en effet prévu que la 5G atteigne 1 milliard d’utilisateurs en 3,5 ans, contre 4 ans pour la 4G et 12 ans pour la 3G.

Les investisseurs européens peuvent accéder directement à ce thème en pleine expansion grâce au First Trust Indxx NextG UCITS ETF (11 millions de dollars d’actifs totaux). Le fonds tente d’imiter les résultats d’investissement de l’indice thématique Indxx 5G & NextG et investit dans des sociétés impliquées dans la recherche et le développement de la technologie cellulaire 5G et des technologies de prochaine génération.

Au 15 décembre 2021, les États-Unis ont la plus forte exposition (40,6 %), suivis par le Japon (9,6 %), l’Inde (7,2 %) et Taïwan (7,1 %), entre autres (35 %). Le secteur des technologies de l’information constitue 60 % du portefeuille, suivi des services de communication (30 %), de l’immobilier (8,15 %), de la consommation discrétionnaire (2,23 %) et des produits industriels (0,9 %). Les 10 premières positions du fonds sur 103 comprennent AMD, NVIDA, Qualcomm, Xilinx, Apple, Broadcom, Arista Networks, Marvel Technology, Tech Mahindra et Keysight Technologies, représentant environ 17 % de l’actif net total. Depuis le début de l’année, le fonds a attiré 8,8 millions de dollars d’entrées nettes et a généré un gain positif de +12 %. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,7% et se négocie à la Bourse de Londres en dollars américains (NXTU LN) et en livres sterling (NXTG LN) et en euros (NXTG IM) sur la Borsa Italiana.

