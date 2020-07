Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La lutte contre le coronavirus va façonner la présidence allemande de l'UE, dit Angela Merkel Reuters • 08/07/2020 à 14:45









BRUXELLES, 8 juillet (Reuters) - La gravité de la crise économique due au coronavirus impose qu'un compromis sur la relance soit trouvé cet été, a déclaré mercredi la chancelière allemande, dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. "Il est dans notre intérêt d'aider les régions les plus touchées par l'épidémie", a poursuivi Angela Merkel. "Nous voulons que l'Europe sorte de là plus unie et plus forte", a-t-elle ajouté, estimant que la lutte contre le coronavirus allait façonner les six mois de cette présidence. (Rédaction de Bruxelles, version française Jean-Philippe Lefief)

