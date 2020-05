Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La loi sur Hong Kong nuit à la confiance entre UE et Chine - Borrell Reuters • 29/05/2020 à 14:17









BRUXELLES, 29 mai (Reuters) - Les Etats membres de l'Union européenne sont "gravement préoccupés" par le projet de loi sécuritaire à Hong Kong, qui nuit à la confiance de l'UE envers la Chine, a déclaré vendredi le porte-parole de la diplomatie européenne Josep Borrell. "Nous exprimons notre grave préoccupation face aux mesures prises par la Chine (...). Nous pensons qu'elles risquent de saper gravement le principe 'un pays, deux systèmes'," a-t-il dit à l'issue d'une réunion par visioconférence des chefs de la diplomatie des Vingt-Sept. "Notre relation avec la Chine est fondée sur le respect et la confiance mutuels mais cette décision remet cela en cause", a-t-il ajouté. Donald Trump doit faire connaître dans la journée sa réaction à la loi de sécurité nationale que la Chine s'apprête à instaurer dans la ville semi-autonome. Pékin rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures sur la situation à Hong Kong. Josep Borrell, haut représentant pour la diplomatie de l'UE, préconise une stratégie européenne plus "robuste" vis-à-vis de la Chine et a déjà exprimé devant le Conseil de sécurité des Nations unies son "inquiétude" à propos de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, invitant Pékin à reconsidérer sa décision. (Robin Emmott, version française Jean-Stéphane Brosse)

