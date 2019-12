La loi mobilités promulguée et publiée au Journal officiel

La loi d'orientation des mobilités (LOM) a été promulguée mardi et publiée jeudi au journal officiel, ce qui ouvre la voie à l'application de ce texte touffu visant à améliorer les déplacements des Français tout en intégrant l'enjeu environnemental ( AFP / Pascal GUYOT )

La loi d'orientation des mobilités (LOM) a été promulguée mardi et publiée jeudi au journal officiel, ce qui ouvre la voie à l'application de ce texte touffu visant à améliorer les déplacements des Français tout en intégrant l'enjeu environnemental.

La loi, forte de 189 articles, avait franchi la ligne d'arrivée au Parlement le 19 novembre lors d'un ultime vote à l'Assemblée nationale.

Elle prévoit qu'une enveloppe de 13,7 milliards d'euros sera affectée sur la période 2019-2023 au développement des infrastructures, particulièrement pour les "déplacements du quotidien": priorité est notamment donnée à l'entretien des réseaux existants.

Parmi les mesures phares du texte en matière de "verdissement" figure l'objectif d'une fin de la vente d'ici 2040 des véhicules "à carburants fossiles", c'est-à-dire essence ou diesel.

Est prévue aussi la mise en place d'un "forfait mobilités", qui doit permettre aux employeurs de verser jusqu'à 400 euros par an à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Ce forfait pourra être versé via "un titre mobilité", à l'instar des titres restaurants.

Des vélos profitent d'une journée dans voitures à Paris en 2018

Par ailleurs, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires depuis juillet 2018, qui avait été un des détonateurs de la crise des "gilets jaunes", fait l'objet d'un assouplissement, le texte permettant notamment de repasser à 90 km/h sur certaines routes secondaires.

La loi prévoit d'autres mesures pour encourager l'usage du vélo - notamment un marquage pour lutter contre le vol - et des voitures électriques. Trottinettes, vélos et autres gyropodes en libre-service seront aussi davantage régulés.

Enfin, le texte vise à mettre en place un socle d'obligations (droit à la déconnexion et transparence au niveau du prix des courses) pour les plateformes électroniques de mise en relation avec chauffeurs VTC et coursiers. En revanche, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré un article qui empêchait un juge de requalifier en contrat de travail l'engagement des travailleurs indépendants au service de ces plateformes pour VTC ou livraisons.

"Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple: des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres", se sont félicités jeudi dans un communiqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports.

Le texte "constitue une réponse forte aux fractures et aux injustices que connaissent les Français et les territoires quant à leur accès aux transports, ainsi qu'une réponse à l'urgence environnementale", ont-ils insisté.

Présentée il y a un an en Conseil des ministres alors qu'émergeait tout juste le mouvement des "gilets jaunes", la LOM se voulait selon la majorité une réponse au "sentiment d'abandon" dans certains territoires. Mais sans convaincre les oppositions: LR avait regretté le "défaut" de financements, tandis qu'à gauche, le PS déplorait "un rendez-vous manqué" et LFI une "loi d'affichage" et "sans ambition" pour les Français qui ne se déplacent "ni en Uber ni en trottinette".

Sur quelques autres articles également censurés par le Conseil constitutionnel --qui inscrivaient notamment dans la loi l'expérimentation du port de caméras piétons par les agents de contrôle dans les transports ou la libéralisation de la vente des pièces détachées automobiles--, "le gouvernement étudiera la possibilité de les inclure dans de prochains véhicules législatifs", ont précisé Mme Borne et M. Djebbari.

