La loi Egalim a gâché les foires aux vins

Les ventes en valeur en reculé de 10 % lors des 8 semaines s'étalant du 2 septembre au 27 octobre, par rapport à la même période de 2018. Les champagnes sont les plus impactés avec -34 % de chiffre d'affaires, dont 90 % proviennent d'une baisse de la promotion, moins attractive cette année.

(AOF) - En ce début de mois, le Sénat révélait que la nouvelle loi alimentation (ou Egalim) et son nouveau cadre promotionnel, n'avait pas bénéficié aux agriculteurs, contrairement à sa promesse. Cette loi a également pesé sur la filière vin. Traditionnel pic de ventes, les foires aux vins se sont avérées moins intéressantes pour les clients cette année, et le déficit d'offres promotionnelles a nettement pénalisé les vins dans leur ensemble, affirme aujourd'hui le cabinet Nielsen.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.