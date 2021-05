La livre turque volatile, alors que l'inflation continue d'accélérer en avril

En fin d'après-midi, la livre turque limitait son repli à 0,14% à 0,1002 euro. La devise turque avait toutefois touché le seuil des 0,0998 euro plus tôt dans la journée.

(AOF) - La séance est volatile pour la livre turque, alors que l'inflation n'en finit plus d'accélérer dans le pays. Elle a ainsi atteint 17,14 % en avril 2021, en rythme annuel, après 16,19 % en mars. Précédemment, Sahap Kavcioglu, le nouveau gouverneur de la Banque centrale turque (TCMB), avait assuré que l'inflation connaîtrait son pic en avril. Les chiffres de mai seront donc scrutés avec soin.

