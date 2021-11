La livre turque sur ses plus bas historiques après la nouvelle baisse des taux de la Banque centrale

(AOF) - Où s'arrêtera la glissade de la devise turque, objet d'une expérimentation contraire aux lois les plus élémentaires de l'économie ? L'inflation enfle dans le pays, il est donc nécessaire de réduire les taux ! Ainsi en a décidé le président Recep Tayyip Erdoğan, qui a pris le contrôle de la Banque centrale. En fin d'après-midi, 11,12 livres turques étaient nécessaires pour obtenir un dollar, ce dernier gagnant ainsi près de 5%.

