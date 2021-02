La livre turque recule après le rendez-vous de la Banque centrale

(AOF) - La Banque centrale turque (TCMB) a laissé inchangé jeudi son principal taux d'intérêt à 17%. Cette approche « wait and see » était anticipée par une majorité d'économistes. Une petite minorité avait toutefois parié sur un nouveau relèvement des taux de 100 points de base, compte tenu de la forte accélération de l'inflation. En janvier, elle est en effet ressortie à +14,97% sur un an, contre un consensus de +14,7%.

L'institution doit toutefois marcher sur des œufs, face à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie turque et aux " préférences " du président Erdogan, qui est loin de porter les hausses de taux dans son coeur.

En fin d'après-midi, la livre turque abandonne 0,55% à 0,1184 euro. Toutefois, elle progresse toujours de plus de 6 % sur un mois.