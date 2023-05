La livre turque progresse face à l'euro après la hausse de l'inflation en avril

Il a diminué de 16,98% pour l'électricité, le gaz, la vapeur et l'air conditionné et il a augmenté de 1,63% pour la distribution d'eau.

(AOF) - Les chiffres sur l'inflation en Turquie ont été publiés ce mercredi à l'approche des élections présidentielles et législatives du 14 mai prochain sur la scène domestique. Selon les données de l'Institut statistique turque, l'indice des prix à la production nationale a augmenté en avril de 52,11% sur une base annuelle et de 0,81% sur une base mensuelle. Après la publication de ces données, la monnaie turque s'est orientée à la hausse face à l'euro vers 17h : + 0,52% à 21,52 livres turques.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.