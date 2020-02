La livre turque pénalisée par la nouvelle baisse des taux de la banque centrale

(AOF) - Cette semaine, la livre turque a cédé 0,9% à 0,151 euro, pénalisée par le repli de 50 points de base à 10,75% du principal taux d'intérêt de la banque centrale turque. Cette dernière continue de suivre la consigne du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui estime que ce sont des taux d'intérêt plus bas et non plus élevés qui réduiraient une inflation de 12,15% en janvier.

Pour les économistes, cette erreur d'appréciation s'expliquerait par la mauvaise compréhension par le président turc du lien entre la politique de la banque centrale et l'inflation...