La livre turque grimpe après le relèvement du taux directeur à 25% par la Banque de Turquie

(AOF) - Vers 16h30, sur le marché des changes, la livre turque gagnait 5,91% à 0,0358 euro après que la Banque centrale de Turquie ait fortement relevé son taux directeur de 17,5 à 25%. Il était attendu à " seulement " 20%. Cette décision a été prise pour poursuivre le processus de resserrement monétaire et mettre en place le plus rapidement possible le processus de désinflation, d'ancrer les attentes en matière d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix. Procédant à une forte hausse, la banque veut atteindre l'objectif d'inflation de 5% à moyen terme.

Le Comité prévoit toujours que la désinflation sera établie en 2024.

" Les indicateurs récents montrent que la tendance sous-jacente de l'inflation continue de s'accentuer. La vigueur de la demande intérieure, les pressions exercées sur les coûts par les salaires et les taux de change, la rigidité de l'inflation dans le secteur des services et les réglementations fiscales en ont été les principaux moteurs ", affirme la Banque centrale.