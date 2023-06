La livre turque enregistre un nouveau record de faiblesse

Cette nouvelle chute intervient alors que le nouveau ministre des finances, Mehmet Simsek, un ancien de Merrill Lynch apprécié des marchés, a promis une politique économique plus rationnelle.

Pour Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz, " parmi les diverses explications avancées, il y a un constat simple : avec la diminution des réserves de change, il y aura toujours une limite au nombre de choses que les autorités pourront stabiliser à l'aide de ce seul outil. La question était de savoir quand cette limite serait atteinte (…).

(AOF) - La livre turque a enregistré aujourd’hui un nouveau plus bas historique : 23,27 livres turques étant nécessaires pour obtenir 1 dollar. Selon des traders cités par Bloomberg, les autorités ont cessé d’intervenir sur le marché des changes, comme elles l’ont au cours de ces derniers mois pour tenter de soutenir la devise turque.

