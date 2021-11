La livre turque dégringole, Erdogan défend la baisse des taux d’intérêts

(AOF) - La livre turque n’en finit plus de dégringoler. La devise a en effet touché aujourd’hui un plus bas historique à 13,36 livres turques pour un dollar. En fin d’après-midi, elle évolue autour de 12,80 livres turques pour un dollar, soit une chute de plus de 12%. Cette déconfiture découle de déclarations de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a affirmé qu’il souhaitait garder le cap de en termes de politique monétaire et qu’il continuerait de résister aux pressions de relever les taux directeurs.

Et ce, malgré une inflation galopante, qui a avoisiné les 20% en octobre sur un an, et la sévère dépréciation de la devise turque depuis le début de l'année (-42% face au dollar).