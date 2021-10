La livre turque décroche après la nette réduction des taux de la TCMB

(AOF) - Rien ne va plus pour la livre turque qui décroche, en fin d’après-midi, de 2,7% à 9,4638 livres turques pour un dollar. La devise turque est même tombée à un plus bas historique par dollar plus tôt en séance. La raison est à chercher du côté de la Banque centrale turque qui a abaissé de 200 points de base son principal directeur à 16%. Et ce, malgré une inflation galopante qui a atteint 19,6% en septembre en rythme annuel.

La TCMB se plie ainsi aux exigences de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui estime, à rebours de la théorie économique standard, que la réduction des taux d'intérêt permet de lutter contre l'inflation.

Si les économistes avaient bien intégré que le TCMB procèderait à un assouplissement monétaire aujourd'hui, ils misaient sur une baisse des taux bien moins importante, de l'ordre de 50 à 100 points de base.