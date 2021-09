La livre turque décroche après une baisse des taux surprise

(AOF) - La Banque centrale turque a créé la surprise ce jeudi en abaissant son principal taux directeur de 100 points de base à 18%. La TCMB prend ainsi de cours les économistes, qui anticipaient un statu quo. Pourtant, l’inflation évolue à des niveaux préoccupants (plus de 19% le mois dernier), ce qui plaide pour un tour de vis monétaire. La TCMB s'est finalement pliée aux injonctions répétées de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui souhaite une politique monétaire accommodante.

