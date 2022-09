La livre sterling touche un plus bas historique : la Banque d'Angleterre sous pression

" Les acteurs du marché s'interrogent également sur l'opportunité d'un plan de relance budgétaire aussi important alors que l'économie britannique est proche de sa pleine capacité et que ces mesures risquent de renforcer les pressions inflationnistes ", ajoute MUFG.

Et Axa IM de préciser : " le problème fondamental pour nous est que, tout simplement, contrairement au début des années 1980, il n'y a pas de ' grande réforme structurelle ' évidente qui ferait clairement déplacer le curseur de la croissance potentielle britannique ".

S'agissant de la faiblesse de la livre sterling vendredi, c'est " peut-être la renaissance sans complexe de l''économie de ruissellement' (trickle-down economics) qui a effaré les marchés. Cela va à l'encontre de l'orthodoxie économique et de l'esprit général de notre époque. Il est probable que l'on s'inquiète d'un problème de crédibilité ", décrypte la banque allemande. Les réductions d'impôts profiteront en effet principalement aux personnes à hauts revenus.

