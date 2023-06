La livre sterling soutenue par la forte hausse des salaires

(AOF) - Dans le rouge ce matin, la devise britannique gagne désormais 0,20% à 1,1655 euro en milieu d'après-midi. Elle est soutenue par les bons chiffres du marché du travail et par une accélération inattendue des salaires. Selon l'Office national de la statistique, le taux de chômage sur la période de 3 mois à fin avril a reculé de 0,1 point à 3,8% au Royaume-Uni et les économistes anticipaient un taux de chômage plus important à 4%. Sur la même période, les salaires, hors bonus, ont bondi de 7,2% alors que le consensus s'élevait à 6,9%.

" Il s'agit du taux de croissance le plus élevé jamais observé en dehors de la pandémie de coronavirus ", a souligné l'ONS.

Ces chiffres mettent la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle poursuive sa politique de resserrement monétaire. Les Banques centrales jugent crucial d'éviter les effets de second tour, c'est-à-dire une spirale prix-salaires.