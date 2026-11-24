La livre sterling se redresse après avoir atteint son plus bas niveau depuis 19 mois, tandis que le dollar marque une pause après son rebond alimenté par Nvidia

La livre sterling a légèrement progressé mardi, s'apprêtant à enregistrer sa troisième hausse quotidienne seulement au cours des deux dernières semaines, alors que le dollar marquait une pause après un rebond alimenté par le regain de confiance des investisseurs dans la capacité du secteur de l'intelligence artificielle à dynamiser l'économie américaine.

La livre sterling GBP= a progressé de 0,3 % à 1,307 dollar, après s'être redressée par rapport au plus bas de lundi à 1,3011 dollar, son plus bas niveau depuis avril 2025. Face à l'euro, la livre s'est légèrement affaiblie, la monnaie unique européenne ayant progressé de 0,1 % à 83,73 pence EURGBP= .

La réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, société au cœur du secteur de l’IA, a fait bondir le cours de l’action de l’entreprise d’environ un tiers lundi et a entraîné dans son sillage les valeurs technologiques mondiales. La vigueur du dollar reflétait l’idée selon laquelle la poursuite des dépenses d’investissement dans le développement de l’IA pourrait donner à l’économie américaine un avantage sur le reste du monde et nécessiter des taux d’intérêt plus élevés pour éviter une surchauffe.

Les marchés monétaires indiquent que les opérateurs s’attendent à une hausse d’un quart de point de la part de la Réserve fédérale en décembre et prévoient que les taux américains atteindront un pic d’environ 4,5 % d’ici le milieu de l’année prochaine. En revanche, les marchés s’attendent désormais à ce que la Banque d’Angleterre, qui a relevé ses taux plus tôt ce mois-ci, porte ses taux à 4,75 % d’ici là, ce qui, en théorie, devrait constituer un facteur favorable pour la livre sterling.

Les perspectives de croissance favorisent toutefois le dollar. L’économie britannique a progressé à un rythme annualisé de 1,9 % au troisième trimestre , son rythme le plus rapide depuis fin 2024, mais bien en deçà de la croissance annualisée de 3,4 % enregistrée par l’économie américaine au cours de ce même trimestre.

Le prochain test pour la livre sterling sera la publication mercredi des données sur l’inflation américaine, telles que reflétées par l’indice mensuel des dépenses de consommation personnelles (PCE), la mesure préférée de la Fed pour évaluer les pressions sur les prix, a déclaré Antonio Ruggiero, stratège chez Convera.

« La paire teste actuellement le seuil des 1,30 $. L’indice des prix PCE de mercredi pourrait déclencher une cassure à la baisse s’il s’avère plus élevé que prévu. S’il s’avère inférieur aux attentes, nous envisageons une consolidation autour de ce niveau psychologiquement important, le recul des prix de l’énergie venant renforcer le caractère accommodant des données », a-t-il déclaré.