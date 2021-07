La livre sterling récupère quelque peu ses pertes de la semaine passée

(AOF) - L'euro cède environ 0,2% en fin de journée face à livre sterling, la monnaie unique s'échangeant désormais contre 0,8544 pence. La devise britannique récupère un peu de ses pertes de la semaine passée, mais reste toujours en repli de près de 1% sur les cinq dernières séances. Elle est victime de la propagation du variant Delta dans le pays, alors que les restrictions sanitaires viennent d'être levées. A cela s'ajoute les difficultés liées au Brexit, qui créent des pénuries de certains produits et des tensions avec l'UE sur question de l'Irlande du nord.

