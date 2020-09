La livre sterling recule face au dollar et à l'euro

(AOF) - En fin d'après-midi, la devise de Sa Majesté accuse un repli de 0,64% face au billet vert, s'échangeant contre 1,3265 dollars, et de 0,44% contre l'euro, la monnaie unique valant désormais 0,8918 livres. Plus tôt dans la journée, l'institut IHS Markit avait révisé à la baisse l'indice PMI dans les services au Royaume-Uni à 58,8, après une estimation préliminaire de 60,1. Il s'agit néanmoins de la plus forte expansion depuis avril 2015, en raison de la réouverture de l'économie britannique après la période de crise au deuxième trimestre en raison du Covid-19.