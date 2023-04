La livre sterling progresse après le ralentissement plus faible que prévu de l'inflation britannique

(AOF) - La livre sterling progresse de 0,27% à 1,1358 euro et de 0,25% à 1,2458 dollar. après la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. L'inflation a légèrement ralenti sur un an en mars au Royaume-Uni à 10,1 %, contre 10,4 % en février, a annoncé ce mercredi l'Office national des statistiques (ONS). Le consensus anticipait cependant un ralentissement plus important à 9,8%. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars contre un consensus de 0,5% après 1,1% le mois précédent.

Hors alimentation et énergie, l'inflation s'est stabilisée à 6,2% alors que le marché anticipait un recul à 6%.

Ces données renforcent le scénario d'un nouveau relèvement des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) en mai.