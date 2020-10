La livre sterling ne réagit pas aux menaces de Boris Johnson

(AOF) - La livre sterling s'est appréciée de 0,18% ce lundi, à 0,9069 euro, après la passe d'armes entre Londres et Bruxelles sur un éventuel "no deal" d'ici le 1er janvier 2021, date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les traders ont donc fait fi des propos de Boris Johnson sur l'interruption ure et simple des négociations, et ne semblent même pas croire que cela puisse arriver. Certains analystes ont déclaré auprès de Bloomberg qu'ils se donnaient jusqu'à fin novembre pour voir si les discussions avancent avant de commencer à s'inquiéter d'un éventuel no-deal.