La livre sterling ne bénéficie pas de la démission de Liz Truss

(AOF) - La hausse de la devise britannique suite à la démission de la Première ministre Liz Truss n’aura été que de courte durée. La livre sterling a cédé 0,7% à 1,1415 euro sur la semaine. Le départ de Liz Truss ne signifie pas nécessairement que l'incertitude politique soit levée. Si l’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, partisan d'un politique budgétaire conservatrice, est donné favori, son élection est loin d'être assurée face à Boris Johnson et à Penny Mordaunt.

