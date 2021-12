La livre sterling gagne du terrain face à l'euro malgré le risque d'inflation

(AOF) - L'euro cède du terrain lundi face à la livre sterling, la monnaie unique valant désormais 85,18 pence, en repli de 0,37%. Pourtant, le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre a tenu des propos plutôt pessimistes aujourd'hui concernant l'inflation. Ben Broadbent a en effet déclaré que l'indice des prix à la consommation britannique pourrait facilement dépasser les 5% en avril prochain. En plus de la flambée des prix de l'énergie, les tensions sur le marché du travail devraient soutenir plus durablement l'inflation, et il est probable que les prévisions actuelles soit relevées.