La livre sterling en légère baisse : l'inflation au plus haut depuis plus de 40 ans

(AOF) - La devise britannique recule de 0,18% à 1,1873 euro après l'annonce d'une inflation au plus haut depuis février 1982. Elle s'est élevée à 10,1% en juillet en rythme annuel alors qu'elle était attendue à 9,8% après 9,4% en juin. La hausse des prix des denrées alimentaires a apporté la plus forte contribution à la variation des taux d'inflation annuels entre juin et juillet 2022. Cette poussée inflationniste avait été prévue par la Banque d'Angleterre, qui, début août, anticipait un pic de 13,1% au quatrième trimestre 2022.

Elle "devrait rester à des niveaux très élevés pendant une grande partie de 2023, avant de retomber à l'objectif de 2 % deux ans plus tard", avait alors précisé l'institution financière.