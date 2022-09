La livre sterling en léger repli : le FMI critique les projets budgétaires du gouvernement

" Depuis le début du mois de septembre, le rendement du Gilt à 10 ans a augmenté de 170 points de base. C'est probablement la raison principale pour laquelle le FMI a si explicitement critiqué le paquet fiscal hier - une démarche inhabituelle qui sape davantage la crédibilité du gouvernement britannique ", décrypte MUFG. Selon le spécialiste, " l'hypothèse sous-jacente selon laquelle les réductions d'impôts vont s'autofinancer sur une période de cinq ans grâce à une croissance plus forte est problématique ".

(AOF) - La devise britannique repart à la baisse ce matin, cédant 0,36% à 1,0692 dollar au lendemain d’une critique du Fonds monétaire international sur les projets budgétaires du Royaume-Uni. " Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de mesures budgétaires importantes et non ciblées à ce stade, car il est important que la politique budgétaire n'aille pas à l'encontre de la politique monétaire ", a déclaré à Reuters un porte-parole du FMI.

